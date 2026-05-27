Российские войска атаковали Украину дронами: силы ПВО обезвредили 150 из 163 БпЛА

В ночь на 27 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 163 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 150 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

За период с 18:00 26 мая и до 08:30 27 мая россияне атаковали Украину 163 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в том числе и реактивными), "Гербера", "Италмас, а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Летели они из российских Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово и Орла.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"В воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине в результате атаки РФ пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия массированно атаковала Чернигов. В облцентре прогремели около 15 взрывов. Под ударами оказались два предприятия в западной части города.

Также накануне российские войска ударили по Запорожью. Пострадали 15 человек, среди них – младенец.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!