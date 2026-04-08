Россия атаковала Украину 176 беспилотниками: защитники неба обезвредили 146 из них

В ночь на 8 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 176 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 146 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В течение ночи российские войска атаковали Украину 176 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Фиксировалось, в частности, около 120 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 146 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", – говорится в сообщении.

Последствия атаки

В Одесской области в результате ночной дроновой атаки РФ пострадала гражданская и портовая инфраструктура в южной части области.

"Частичноразрушено складское здание и хозяйственное помещение. Пожары ликвидированы, информация о погибших или пострадавших пока не поступала", – заявил утром начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Над Днепропетровщиной в течение ночи украинские воины сбили 13 вражеских ударных дронов.

Россияне более 20 раз атаковали три района области артиллерией, беспилотниками и ракетой.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады. Изуродованы АЗС, частный дом и машины.

В Павлоградском районе россияне попали по Терновке. Повреждено предприятие.

В Криворожском районе атаковали сам Кривой Рог и Зеленодольскую громаду. Возник пожар. Изуродована инфраструктура.

"Люди не пострадали", – заявил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в 07:30.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 апреля, Россия на юге Украины устроила террор против гражданского населения. В нескольких областях нашей страны оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

По состоянию на 17:30 вчера было известно, что погибли 9 человек, 49 ранены.

Также оккупанты дважды атаковали пассажирские автобусы на Никопольщине. В результате атак четыре человека погибли, 21 ранены.

Кроме того, Россия ударом по Херсону убила четырех человек, есть также пострадавшие.

А на Черниговщине оккупанты атаковали горсовет и налоговую. Там также не обошлось без пострадавших.

