Российские хакеры атакуют мобильные телефоны украинских воинов, чтобы украсть планы боевых действий – CNN

Хакеры из страны-агрессора России пытаются атаковать мобильные устройства бойцов Сил обороны Украины. Представители оккупантов таким образом хотят украсть важные данные о планах боевых действий на фронте.

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Об этом предупредили США и союзники, сообщило издание CNN в четверг, 31 августа. Они заявили, что речь идет про конфиденциальную боевую информацию, которая может помочь Москве в войне.

Как пишут журналисты, новые рекомендации от Соединенных Штатов и их союзников из группы "Пяти глаз" – Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании – подтверждают отчет Службы безопасности Украины, согласно которому хакеры из России пытались взломать планшеты на платформе Android, которые украинские военные использовали для планирования и выполнения боевых задач.

Вредоносный код российских хакеров был разработан для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств с помощью спутникового интернета Starlink, разработанного компанией миллиардера Илона Маска.

Настолько успешной для хакеров была попытка взлома неизвестно. По данным СБУ, как говорится в материале, некоторым взломам удалось воспрепятствовать. В то же время известно, что россияне смогли установить на планшеты вредоносное программное обеспечение.

"Мобильные вредоносные программы особенно коварны, поскольку они могут сообщить разведывательным службам физическое местоположение целей", — сказал Джон Халтквист, главный аналитик охранной компании Mandiant, принадлежащей Google.

Эта возможность, по его словам, может быть "чрезвычайно эффективной на поле боя".

Как сообщал OBOZREVATEL, День Независимости украинские хакеры устроили массированную атаку в России. Они сломали камеры наблюдения во многих российских городах и запустили обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам РФ, где он объяснял россиянам, как не стать пушечным мясом, и кто их настоящий враг, скрывающийся в Кремле.

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