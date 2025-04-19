Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: силы ПВО сбили 33 вражеских беспилотника

В ночь на 19 апреля Россия вновь атаковала Украину с воздуха, запустив 95 беспилотников и ракет разных типов. Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона.

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Приблизительно столько же БПЛА были локационно потеряны. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Очередную воздушную атаку враг начал с 21:00 18 апреля. На протяжении ночи на украинские города и села летели российские ракеты наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.

"По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 95 средств воздушного нападения противника – 8 ракет разных типов и 87 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов)", – отметили в Воздушных силах.

В частности, во время атаки россияне применили:

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (район пуска – Крым);

2 противокорабельные ракеты "Оникс" (район пуска – Крым);

3 противорадиолокационные ракеты Х-31П; - 87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков – Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское – Крым).

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Запорожье", – сообщили в ВС ВСУ.

В частности, над Днепропетровщиной минувшей ночью воины подразделений ПВК "Восток" уничтожили 6 БпЛА.

"Враг продолжал атаковать Никопольщину вечером и ночью. Применил артиллерию и БпЛА. Терроризировал Никополь, попал и по Томаковской громаде. Обошлось без погибших и пострадавших", – рассказал утром 19 апреля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Такое же количество вражеских дронов – шесть единиц – приземлили и в Сумской области. Всего в регионе с начала года, по подсчетам Сумской ОВА, защитники неба уничтожили уже 895 российских БПЛА.

На Одесщину вечером 18 апреля, около 22 часов, захватчики направили ракеты. Били по гражданской инфраструктуре

"Повреждения и разрушения получили складские помещения фермерских хозяйств, сельскохозяйственная техника и здания. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", – рассказали в Одесской областной прокуратуре утром 19 апреля, сообщив о начале досудебного расследования по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Запорожской области ночью зафиксировано три дроновых удара врага. Два из них пришлись на Запорожье. Там из-за атаки "Шахедов" произошел пожар на территории автотранспортного предприятия.

"Еще один удар пришелся по территории села Магдалиновка Запорожского района. В результате удара взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. Предварительно, без пострадавших", – сообщал утром 19 апреля начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Напомним, накануне, 18 апреля, российские оккупанты утром в Страстную пятницу нанесли удар по многоэтажке в Харькове. Известно о погибшем, около 150 человек, среди которых есть дети, пострадали.

Также враг ударил по Донетчине, на местах прилетов произошли пожары. Известно, что два человека погибли, есть раненые.

А в Сумах оккупанты атаковали цех по производству ремней на местном хлебзаводе. Работница предприятия получила ранения, а предприниматель, приехавший за свежим хлебом и пасками, погиб: его тело нашли под завалами.

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