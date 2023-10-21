Российские оккупанты разворачивают госпитали на территории гражданских объектов – ЦНС

На временно оккупированных территориях у противника возникли проблемы с нехваткой койкомест в госпиталях. Следовательно, россияне начали использовать гражданские объекты, такие как подвалы, пансионаты и предприятия для размещения там оккупантов.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Этими действиями оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права.

Украинское подполье на временно оккупированных территориях также сообщает, что оккупанты размещают своих раненых солдат в гражданских больницах, заставляя местных пациентов искать помощь в других местах.

"Заметим, что каждый шаг оккупантов нам известен, ведь он враг на наших землях и его время заканчивается. Каждый житель ВОТ может ускорить момент освобождения родного края и возвращения к нормальной жизни", – отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе за неделю загадочно скончались 26 российских оккупантов, еще 15 в реанимации. Вероятно, военные путинской армии отравились. Кремлевские пропагандисты жалуются, что подозревают "диверсантов".

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с начала сентября в Мариуполе нашли мертвыми по меньшей мере восемь оккупантов. Их тела выбросило на берег Азовского моря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!