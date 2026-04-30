Российские 'Шахеды' начали уклоняться от перехватчиков: в Минобороны нашли вероятную причину. Фото

Государство-агрессор РФ пытается совершенствовать свои дроны-камиказде типа "Шахед", изготовленные по иранской технологии. Россияне тестируют новые средства противодействия украинским беспилотникам-перехватчикам.

Видео дня

Сергей "Флеш" Бескрестнов, эксперт в сфере военных радиотехнологий и с января 2026-го советник министра обороны, рассказал об этом в Telegram. Судя по его сообщению, оккупационное войско уже испытывает "обновленные" ударные БпЛА на поле боя.

"Мы видим, как "Шахеды" начали делать маневры при приближении наших дронов-перехватчиков", – сообщил Бескрестнов.

Речь идет о "Шахедах", которыми российские военнослужащие управляют в режиме онлайн. "Есть вероятность, что система работает на основе этой камеры", – добавил "Флеш" и показал фотографии этой камеры, обнаруженной на вражеском беспилотнике.

Что предшествовало

Ранее российские захватчики начали использовать "Шахеды" в качестве носителей FPV-дронов. Уже зафиксированы случаи, когда один вражеский БпЛА транспортировал два дополнительных дрона.

Кроме этого, агрессор устанавливал на "Шахеды" макеты управляемых авиаракет Р-60 класса "воздух – воздух". Бескрестнов считает, что таким образом противник пытается создать впечатление более опасной и важной цели, а также "напугать авиацию".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!