"Российские танки отошли на второй план": в ВСУ объяснили влияние 20-километровой запретной зоны на ситуацию на фронте

Из-за более чем 20-километровой зоны ограничения на фронте россияне не могут применять тяжелую технику для штурмов. Российские танки и другая тяжелая техника фактически отошли на второй план.

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Об этом в телеэфире сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Укринформ. По его словам, даже в тех случаях, когда танки используются, для этого требуются тщательная подготовка операции и благоприятные погодные условия.

Трегубов отметил, что единичные случаи повреждения танков могут происходить в глубине, тогда как использование бронетехники в зоне поражения дронов является чрезмерно рискованным. Он добавил, что ни один "мангал" не защищает танки от БПЛА на оптоволокне, которые работают в 20-километровой зоне.

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Почему россияне почти не используют танки

По его словам, из-за одновременной атаки нескольких дронов в зоне боевых действий использование танков для наступления возможно только при условии их массированного прикрытия.

"И помимо подготовки всей операции, нужно ещё правильно рассчитать погоду, чтобы дроны практически не летали. То есть, если у нас здесь где-то разразится шторм с торнадо, то, вероятно, россияне смогут задействовать тяжелую технику чуть больше", – сказал Трегубов.

Напомним, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Евгений Ласийчук заявлял, что в настоящее время сплошная зона поражения на фронте составляет от 30 до 40 км. По его словам,к концу года она должна расшириться ещё больше, что станет новым этапом и вызовом для Сил обороны. Ласийчук также подчеркивал, что важно не только обладать современными технологиями, но и быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.

На Ореховском направлении российские войска сформировали около 120 штурмовых групп. В то же время из-за расширения зоны боевых действий противник не может массово скапливаться в окрестностях Орехова и наносить ущерб украинской логистике.

Как писал OBOZ.UA, россияне на отдельных участках фронта всё чаще используют небольшие пехотные группы, поскольку техника слишком заметна для украинских дронов. По словам Виктора Трегубова, оккупанты пытаются незаметно продвигаться между украинскими позициями, а иногда российские военные действуют даже поодиночке.

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