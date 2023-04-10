Российские ''Тигры'' вымирают: в сети показали впечатляющий результат работы HIMARS. Фото

Украинские военнослужащие на Марьинском направлении "демилитаризовали" пункт дислокации военной техники армии РФ. Потери понес 163-й гвардейский танковый полк (в/ч 84839, п. Персиановский, Ростовская обл.).

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). В результате удара из реактивных систем залпового огня HIMARS были уничтожены несколько единиц техники врага.

Среди них, в частности, четыре российских топливозаправщика и два бронеавтомобиля "Тигр".

"Вымирающие тигры", – подписал эти кадры автор канала.

Он добавил, что обстрел из HIMARS места, где россияне хранили свою технику, был произведен еще в 20-х числах марта.

Ранее украинские защитники на Марьинском направлении точным ударом подбили вражеский ЗРК "Тор". Снаряд пробил отверстие в броне вражеской машины как раз над местом, где находится механик-водитель зенитной установки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский обнародовал видео работы реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

– А российский военный преступник, бывший главарь террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин пожаловался, что реактивная система залпового огня HIMARS сотнями уничтожает российских оккупантов.

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