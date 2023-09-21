'Российский террор должен проиграть': Зеленский отреагировал на новые удары РФ по Украине и анонсировал важные переговоры в США

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую массированную российскую атаку по Украине. Он отметил, что ПВО сбила большинство ракет, и подчеркнул, что российский террор должен проиграть.

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все. Я благодарен спасателям, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также выразил благодарность всем странам, предоставившим Украине системы ПВО, и анонсировал важные для Украины переговоры в США.

"Сегодня важные переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины – среди топовых вопросов", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина работает над тем, чтобы полностью лишить страну-агрессора террористического потенциала.

"Мы должны прийти к этому результату. Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой. Российский террор должен проиграть", – подчеркнул глава государства.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранним утром 21 сентября агрессор устроил новую массированную атаку против Украины. В ряде областей и в Киеве сработала ПВО.

– В Харькове, Ривне, Херсоне, Черкассах, на Львовщине есть прилеты.

– Известно о погибших и пострадавших, среди раненых – девятилетняя девочка.

– РФ цинично запустила ракеты и дроны в Международный день мира – день глобального прекращения огня и отказа от насилия.

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