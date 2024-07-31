'Российский террор должен проиграть': Зеленский заверил, что Украина делает все для защиты неба от атак врага. Видео

Украина делает все для защиты неба от атак страны-агрессора. Российский террор должен проиграть.

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Об этом в своем традиционном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что только за одну эту минувшую ночь силами ПВО было сбито почти 90 "Шахедов" и назвал это " серьезным результатом ".

"Благодарю всех за точность: нашим мобильным огненным группам, истребительной авиации, зенитчикам, специалистам РЭБ – всем. Хорошо поработали в небе многих наших областей", – отметил Зеленский.

Президент также добавил, что очень важно наращивать украинские возможности защиты неба, и все для этого делается.

"И сейчас если уже может достигаться столь весомый результат в защите от "Шахедов", то это очевидное доказательство: мы можем быть сильнее и в защите от ракет, и в защите от российской военной авиации", – добавил президент.

Он в очередной раз подчеркнул, что все зависит от оружия в руках украинских воинов. Но нужны надежные системы ПВО и достаточная дальнобойность нашего оружия. Президент добавил, что российский террор должен проигрывать всякий раз, когда оккупант пытается сломать жизнь в Украине.

"И это не только наша безопасность. Это безопасность каждого рядом с Россией. Будем и дальше работать с нашими партнерами: убеждать, искать в мире и поставлять в Украину то, что необходимо для нашей защиты, производить совместно необходимое оружие. Это все общая защита всех" в Европе, всех в мире, кто ценит жизнь", – отметил президент.

Украинский лидер также рассказал о совещании с международниками, в котором принимали участие МИД и Офис президента. Она касалась подготовки новых договоров безопасности с партнерами и восстановления в Украине. По словам Зеленского, в настоящее время готовятся новые двусторонние соглашения о безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. Он отметил, что это точно усилит Украину.

"Август – время для подготовки. Осень – время для результатов. Я благодарен всем в команде, кто привлечен. И хочу поблагодарить сейчас Соединенные Штаты за объявленный накануне пакет поддержки. Среди прочего в пакете – ракеты для ПВО "Насамс" – то, что нужно , потому что это всегда дефицит. Также – боеприпасы для "хаймарсов" и "джавелины," – заявил Зеленский.

Также президент рассказал, что заслушал доклад главкома Александра Сырского по ситуации на фронте.

"Прежде всего, Покровское направление. Наши позиции, наши защитные действия и наше возможное усиление. Благодарен всем, кто уничтожает оккупанта и защищает наше государство – результативно защищает. Слава Украине!" – традиционно резюмировал свое обращение президент.

В Воздушных силах ВСУ отчитались, что в ночь на 31 июля РФ запустила против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели наши защитники обезвредили.

Войска Российской Федерации в ночь на 31 июля, атакуя Украину, запускали некоторые дроны-камикадзе без боевой части. Так называемых отвлекающих БПЛА было "значительное количество".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский отметил, что украинцы могут полностью обезопасить свое небо от ударов Российской Федерации, когда имеют для этого достаточное обеспечение. Нам нужна помощь от стран-партнеров.

– Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что с помощью этой атаки агрессор мог готовиться к предстоящему обстрелу Украины с применением ракет.

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