Россия атаковала Украину 86 дронами: обезврежено 70 БПЛА, есть попадания в восьми локациях

Силы обороны в ночь на 20 июня обезвредили над Украиной 70 дронов, запущенных военными преступниками из России. В то же время в результате действий агрессора зафиксированы попадания в восьми локациях, а на 11 – падения обломков.

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Вражеская атака продолжаласьс23:00 минувших суток, в результате нее пострадали несколько областей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так, россияне запустили 86 беспилотников (ударных типа Shahed и имитационных) с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), мыс Чауда (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. В частности, 34 дрона – сбиты огневыми средствами поражения, 36 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

Этой ночью Россия массированно атаковала "Шахедами" Одессу: в городе повреждены жилые дома и автомобили, высшие учебные заведения, железная дорога. В результате вражеского удара пострадали 13 человек, в том числе трое спасателей – во время спасения людей на них обвалились конструкции.

На Харьковщине под российские удары попали несколько районов города и области. В результате попаданий произошли возгорания на четырех локациях. Пострадали четыре человека.

В Ковпаковском районе Сум во время атаки РФ возник пожар в одном из зданий в жилом секторе, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июня защитники неба обезвредили 88 из 104 российских дронов на севере, востоке, юге и в центре страны. В результате вражеской атаки были зафиксированы попадания в шести локациях.

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