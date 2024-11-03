Россия атакует Украину 'Шахедами': где раздается тревога и каким курсом летят дроны

Страна-агрессор снова атакует Украину. Вечером 3 ноября противник запустил " Шахеды " с северного направления.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 19:00 воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

"Внимание! Группа ударных БПЛА на севере Сумщины! Курс юго-западный!", – говорится в сообщении военных.

Напомним, в Киеве с утра 3 ноября сбили российские дроны. От падения обломков и взрывной волны повреждены дорога, электроопора и окна в нескольких зданиях.

Также сообщалось, что в Киевской области из-за атаки БПЛА произошло несколько пожаров.

Силы обороны Украины в ночь на 3 ноября отразили очередную дроновую атаку РФ на Украину, сбив 66 таких целей, а еще несколько десятков были локационно потеряны. Также защитники неба сбили вражескую авиаракету.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!