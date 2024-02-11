Россия держит в Черном море 14 кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет 'Калибр'

Российская террористическая армия существенно увеличила корабельную группировку в акватории Черного моря. По состоянию на 8:00 утра 11 февраля в море дежурят 14 вражеских кораблей.

Стоит отметить, что среди них есть 4 ракетоносителя с общим залпом в 32 крылатых ракеты "Калибр". Об этом сообщили в командовании Военно-морских сил ВСУ.

Также оккупанты вывали один корабль в акваторию Азовского моря. Вместе с тем в Средиземном море продолжает находиться два вражеских корабля среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 8 ракет.

В Военно-морских силах ВСУ также отметили, что за прошедшие сутки 10 февраля в интересах страны-террориста России проход по Керченскому проливу совершили 22 судна к Азовскому морю, одно из которых двигалось из пролива Босфор.

В Черном море было зафиксировано 6 судов, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Кроме того, враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, утром 7 февраля российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе, крылатыми ракетами "Калибр". В Киеве и Николаеве погибли мирные жители.

Ранее Институт изучения войны предположил, что оккупанты специально разрабатывали комбинацию дронов, крылатых и баллистических ракет во время этой атаки, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону.

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