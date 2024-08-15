Россия держит в Черном море один корабль-ракетоноситель: в Силах обороны оценили уровень угрозы

Страна-террорист Россия продолжает держать ракетоносители на боевом дежурстве. По состоянию на 6:00 утра 15 августа в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет "Калибр".

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Общий залп ракет может достигать 4 единиц. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находится один вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Военно-морские силы ВСУ заявили, что в течение суток проход по Керченскому проливу в интересах России совершили 9 судов по Черному морю, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Азовском море было зафиксировано 11 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Также страна-агрессор продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Напомним, страна-террорист Россия продолжает держать подводный ракетоноситель в акватории Черного моря. Однако враг использует его не по прямому назначению. В настоящее время российская подлодка выполняет функцию патрулирования.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Генштабе ВСУ подтвердили поражение и затопление российской подлодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Тогда же подразделения ракетных войск в сотрудничестве с подразделениями ВМС ВСУ существенно повредили четыре вражеские пусковые установки ЗРК "Триумф".

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