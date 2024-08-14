Россия держит в Черном море один носитель 'Калибров': в Силах обороны оценили уровень ракетной угрозы

В Черном море страна-агрессор Россия держит один корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море зафиксировано два российских корабля, один из которых также вооружен "Калибрами".

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Военно-Морских Сил по состоянию на 6 часов 14 августа 2024 года. В Азовском море на данный момент вражеские корабли не зафиксированы.

"В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", – говорится в сообщении.

В течение суток через Керченский пролив в интересах РФ прошли следующие суда:

к Черному морю – 8 судов, из которых 4 продолжили путь в направлении Босфора;

до Азовского моря – 12 судов, из которых 3 прибыли из пролива Босфор.

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Ранее сообщалось, что Россия продолжает держать подводный ракетоноситель в акватории Черного моря. Однако враг использует его не по прямому назначению. В настоящее время российская подлодка выполняет функцию патрулирования.

Напомним, что российская крылатая ракета "Калибр", выпущенная с моря, может преодолеть 2500 километров, поэтому она представляет угрозу фактически для всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что 3 августа в Генштабе ВСУ подтвердили поражение и затопление российской подлодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Тогда же подразделения ракетных войск в сотрудничестве с подразделениями ВМС ВСУ существенно повредили четыре вражеских пусковых установки ЗРК "Триумф".

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