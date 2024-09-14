Россия держит в Черном море семь боевых кораблей, являющихся носителями 'Калибров'

По состоянию на 07.00 14 сентября государство-террорист Россия держит в Черном море 16 военных кораблей, из которых 7 – носители ракет "Калибр". Общий залп может достигать 48 ракет.

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Об этом сообщили в Telegram Военно-морских сил ВСУ. Еще пять судов государство-террорист держит в Средиземном море. Из них 4 – носители "Калибров" общим залпом до 24 ракет. В Азовском море российских кораблей пока нет.

Напомним, еще с вечера 13 сентября Россия вывела в акваторию Черного моря четыре ракетоносителя, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр". Суммарный залп может быть до 24 ракет. Украинцев призывали идти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги и следить за сообщениями ПС.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Великобритания позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

Источники издания убеждены, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 сентября в Варшаве принимали госсекретаря США Энтони Блинкена. После переговоров с главным дипломатом США Польша поддержала призывы разрешить Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории вглубь России.

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна не будет отправлять Силам обороны Украины дальнобойные ракеты Taurus. Несмотря на упорные призывы и просьбы украинских властей, позиция Берлина относительно передачи Киеву этого вооружения остается неизменной.

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