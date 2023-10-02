Россия для обнаружения беспилотных надводных кораблей задействовала самолеты-амфибии Бе-12, спроектированные в 50-х годах – разведка Британии

Государство-террорист Россия начало уделять больше внимания операциям по морскому воздушному патрулированию в Черном море. Агрессор пытается обнаружить беспилотные надводные корабли.

Таким образом оккупанты пытаются предотвратить ударные операции Украины по Черноморскому флоту РФ. Об этом в соцсети X, ранее известной как Twitter, сообщает военная разведка Великобритании (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ведомстве отметили, что в последние недели компонент морской авиации Черноморского флота РФ взял на себя особенно важную роль в военных операциях. Захватчики пытаются справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине.

Военно-морская авиация страны-агрессора задействована в морском воздушном патрулировании. Основная задача россиян заключается в раннем обнаружении беспилотных надводных кораблей.

В британской разведке отметили, что ключевым компонентом в этих операциях являются самолеты-амфибии Бе-12, которые были спроектированы в 1950-х годах. Они вылетают с аэродромов во временно оккупированном Крыму и ведут разведку над акваторией Черного моря.

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Также в ведомстве подчеркнули, что из-за растущих угроз в Севастополе, еще большее количество флота россиян будет перебазировано в Новороссийск. Поэтому уменьшение количества кораблей Россия пытается компенсировать за счет военно-морской авиации. В то же время агрессор продолжает использовать бомбардировщики Су-24 для ударных операций в Черном море.

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" оснащен противолодочными бомбами. Всего возможно 24 варианта вооружения в данном самолете. Нормальная боевая нагрузка имеет массу 1500 кг, а перегрузочная – 3000 кг за счет уменьшения количества топлива. Также самолет несет средства поиска и поражения как во внутреннем отсеке, так и на наружной подвеске.

Напомним, после "бавовны" в штабе Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму в военно-морской деятельности захватчиков наблюдается "штиль". Корабли государства-агрессора больше прячутся и не участвуют в учениях.

Ранее сообщалось, что в течение последних полутора месяцев украинские вооруженные силы регулярно наносят удары по позициям противника в Черном море. В связи с переброской россиянами кораблей из Черного моря в Азовское Черноморский флот России теперь иногда именуют "Азовским".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская террористическая армия пытается усилить оборону во временно оккупированном Крыму. Для этого враг создает дополнительные фортификационные сооружения. Также захватчики перебрасывают в Крым дополнительные системы противовоздушной обороны.

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