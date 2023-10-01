Оккупанты усиливают оборону Крыма, в Симферополь перекидывают ПВО – ЦНС

Российская террористическая армия пытается усилить оборону во временно оккупированном Крыму. Для этого враг создает дополнительные фортификационные сооружения.

Также захватчики перекидывают в Крым дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Крымские партизаны зафиксировали сооружение новых фортификационных заграждений на украинском полуострове. Речь идет о так называемых "зубах дракона".

Кроме того, отмечаются попытки усилить противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове. Особое внимание россияне уделают защите Симферополя.

"Российские военные получили новые предписания по повышению обороноспособности оккупационных войск на полуострове. В частности, зафиксировано перекидывание средств ПВО в Симферополь", – говорится в сообщении.

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Напомним, украинские военнослужащие успешно приспособились к использованию крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Подтверждением этому являются удары по объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Однако сначала защитникам Украины пришлось уничтожить противовоздушную оборону врага на западе полуострова.

Ранее стало известно, что российские оккупанты пытаются "запечатать" Крым и удержать заложников. После ряда успешных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму ситуация на полуострове стала очень напряженной.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что панические настроения во временно оккупированном Крыму только будут усиливаться. Это связано с тем, что наши Силы обороны активно берут полуостров под огневой контроль.

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