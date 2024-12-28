Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине: в разведке Британии раскрыли детали

Страна-агрессор Россия продолжает устраивать массированные воздушные атаки на Украину с применением различных типов вооружения. С августа этого года враг тратит время на создание запасов ракет между такими ударами и проводит обстрелы реже, однако они являются более масштабными.

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К такому выводу пришли в разведке Великобритании, сообщили в Министерстве обороны страны. "Вполне вероятно, что Россия решила потратить время на создание запасов между ударами, а затем наносить удары большими и нечастыми волнами, а не более частыми и более мелкими, как это было в начале года", – отметили в ведомстве.

Разведчики проанализировали российскую атаку на Украину в ночь с 12 на 13 декабря.

Отмечается, что как и в предыдущих обстрелах в ноябре и раньше, в нем участвовали борты стратегической и тактической авиации, запускавшие несколько типов крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет.

Воздушные средства нападения поддерживались крылатыми ракетами "Калибр", которые запускались с кораблей Черноморского флота РФ, а также использовались дроны-камикадзе, которые россияне запустили с нескольких пусковых площадок.

В общей сложности во время этой атаки РФ применила около 90 ракет и 180 ударных дронов.

Перечень целей атаки 12-13 декабря был похож на предыдущие обстрелы – противник сосредоточился на критически важной инфраструктуре и промышленности Украины, а также пытался подавить украинскую противовоздушную оборону большим количеством дронов.

"Однако Россия сохраняет запасы, позволяющие использовать такие средства в меньших количествах и без предупреждения", – резюмировали в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 25 декабря, Россия вновь запустила по Украине ракеты с Ту-95МС, "Калибры" и баллистику. В общей сложности на украинские города и села (прежде всего на объекты энергетической инфраструктуры) летели 184 средства поражения. Силы ПВО сбили 113 воздушных целей.

В ночь на 27 декабря защитники неба Украины отбили дроновую атаку РФ, уничтожив 13 из 24 беспилотников разных типов и обезвредив остальные средствами РЕБ. Также агрессор нанес удар баллистическими ракетами.

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