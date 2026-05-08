Россия масштабирует свои войска БпС: Сырский раскрыл планы врага и рассказал об успехах Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский в пятницу, 8 июля принял доклад военной разведки. Согласно докладу, Россия масштабирует обеспечение войск беспилотными системами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Как стало известно, в этом году Россия планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей к беспилотникам различных типов.

Россия усиливает Войска беспилотных систем

Кроме того, как отмечает главком, оккупанты наращивают поставки в войска дронов-камикадзе с турбореактивными двигателями. Несмотря на это, российское командование срочно разворачивает еще четыре полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским беспилотникам, усиливая оборону Москвы и Краснодарского края.

"Фактически россияне масштабируют свои войска БпС, копируя украинские решения — технические, тактические и организационные. То же касается и применения средств РЭБ в приграничных областях. Несмотря на все вызовы, мы продолжаем удерживать инициативу и задавать темп", – сказал он.

В то же время, главком отметил, что украинские Силы беспилотных систем в дальнейшем получают большое количество FPV-дронов. В течение апреля беспилотные комплексы:

выполнили почти 357 тысяч боевых задач ;

; поразили более 160,7 тысячи верифицированных целей (на 2% больше, чем в марте);

(на 2% больше, чем в марте); подавили более 7,7 тысячи позиций вражеских пилотов БпАК ;

; средствами Middle Strike на дистанции 20–250 км поражено 424 объекта противника.

По словам Сырского, именно поэтому критически важно обеспечить своевременное и ритмичное снабжение различных дронов, в соответствии с потребностями подразделений.

"Отдельно обсудили проблемные вопросы, пути их решения и обменялись опытом эффективной боевой работы. В частности – по применению дронов-перехватчиков для прикрытия наших пехотных групп. Мы должны действовать быстрее, гибче и технологичнее. Среди ключевых задач – повышение эффективности радиоэлектронной борьбы, наращивание использования наземных роботизированных РЭБ-платформ и ревизия эффективности индивидуальных средств РЭБ", – отметил Сырский, добавив, что он подписал приказы о поощрении лучших военнослужащих-дронаров.

