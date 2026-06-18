Россия могла столкнуться с нехваткой ракет ПВО: появились подробности

Россия может испытывать нехватку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны С-300 на фоне роста числа украинских ударов по её территории. В то же время Москва вынуждена направлять ресурсы на производство боеприпасов для более новых комплексов ПВО, что усиливает нагрузку на оборонную промышленность страны.

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О возможном дефиците ракет для комплексов С-300 сообщил американский телеканал CBS News. Ведь ракеты для систем С-300 остаются важной составляющей российской противовоздушной обороны.

Хотя в последние годы всё активнее используются более современные комплексы С-350, С-400 и "Панцирь-С1". В то же время запасы перехватчиков постепенно сокращаются из-за постоянного применения систем при отражении украинских атак.

Дополнительным фактором истощения арсеналов называют использование ракет С-300 для ударов по наземным целям в Украине. Для этого их переводят в режим "земля-земля", что увеличивает расход боеприпасов наряду с применением других ракетных комплексов.

Главные истории дня

Эксперт Института исследований внешней политики Роб Ли отметил, что темпы расхода зенитных ракет могут превышать возможности их производства. Украина способна наращивать выпуск дальнобойных ударных беспилотников быстрее, чем Россия – производить отдельные типы ракет-перехватчиков.

Украина целенаправленно атакует российские средства ПВО, в частности на оккупированных территориях и в Крыму. Такие удары вынуждают Россию перебрасывать дополнительные комплексы для защиты важных объектов и расходовать больше боеприпасов.

Один из представителей украинской разведки сообщил, что российская оборонная промышленность сталкивается с трудностями в производстве новых ракет из-за дефицита отдельных компонентов, среди которых системы наведения и модули управления. Санкционные ограничения затрудняют закупку необходимых деталей за рубежом.

В то же время в Главном управлении разведки Украины отмечают, что Россия сохраняет значительный потенциал в сфере противовоздушной обороны и продолжает делать ставку на производство ракет для более современных систем.

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов также обратил внимание на сообщения российских военных блогеров о возможных проблемах с запасами других типов ракет. В частности, речь идет о боеприпасах класса "воздух-воздух" Р-27 и ракетах малой дальности для комплексов "Панцирь", которые активно используются для борьбы с украинскими беспилотниками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 18 июня столица страны-агрессора подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. После ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу над городом поднялись густые столбы черного дыма.

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