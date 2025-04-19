Россия нанесла 10 авиаударов по Константиновке: повреждена электросеть ДТЭК, есть раненые. Фото

В субботу, 19 апреля, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Константиновскую общину. В частности, враг нанес десять авиационных ударов, из которых три – за пределами города, а семь – непосредственно по территории Константиновки.

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Об этом сообщил начальник городской военной администрации Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов. В результате ударов в городе получили повреждения складские и административные помещения предприятий, автозаправочная станция, хозяйственные здания.

Также серьезно пострадала линия электропередач компании ДТЭК.

Кроме того, в результате обстрела ранения получили двое мирных жителей. Парамедики полиции оказали им медицинскую помощь прямо на месте событий.

Отдельно сообщается и об артиллерийском обстреле – огонь россияне открыли по жилому сектору, где повреждены частные дома. К счастью, пострадавших там не обнаружили.

Городская администрация подчеркивает, что ситуация в обществе остается чрезвычайно опасной. Людей призывают не затягивать решение об эвакуации и заранее позаботиться о своей безопасности и безопасности своих родных. За подробной информацией о выезде просят обращаться по телефонам горячей линии: 050 567 88 87 или 093 420 18 83.

Напомним, в ночь на 19 апреля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область и Запорожье. Для ударов захватчики применили ракеты и дроны-камикадзе "Шахед". В результате атаки зафиксированы разрушения и пожары, к счастью, обошлось без пострадавших.

Армия РФ ударила по Харькову в Страстную пятницу, 18 апреля, предварительно, крылатыми ракетами "Искандер". Одна из них разорвалась прямо над спальным районом, другая попала по территории предприятия рядом с жилыми домами. В результате атаки есть погибший, 150 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 18 апреля, российские захватчики ударили по Донбасу. В результате атаки два человека погибли, ранены, также зафиксированы повреждения и пожары. Оккупанты били по Константиновке, Алексеево-Дружковке и на Лиманском направлении.

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