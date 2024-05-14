Россия обещает раздавать по два гектара украинской земли каждому оккупанту – ЦНС

Страна-агрессор Россия придумала очередной способ поощрения своих граждан идти воевать против Украины. За участие в путинской "СВО" россиянам теперь обещают по два гектара оккупированной украинской земли.

В первую очередь речь идет о временно захваченных районах Донетчины и Херсонщины. О военных преступлениях Кремля рассказали в Центре национального сопротивления.

Там подчеркнули, что недавно на захваченных украинских территориях враг открыл так называемые госжилищные инспекции. Цель "ведомств" – выискивать "ничейные" украинские квартиры или дома, владельцы которых покинули регион.

В дальнейшем оккупанты объявляют подобное жилье якобы бесхозяйственным, а затем "национализируют".

Примечательно, что ныне военные преступники уже не раздают военнослужащим армии РФ "отчужденные" квартиры украинцев за просто так. Они предлагают им купить их.

"То же будет происходить с раздачей земли. В Кремле очень хорошо знают, что продолжительность жизни российского мяса не превышает восьми недель", – объяснил ЦНС.

Там подчеркнули, что каждый, кто помогает России захватывать имущество граждан Украины на оккупированных территориях обязательно понесет ответственность, как только их освободят ВСУ. Приблизить это наказание для захватчиков и коллаборантов может каждый, сообщая о действиях врага и его расположении по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в "ДНР" так называемые власти тайно внесли одним махом 300 тысяч квартир в список объектов, необходимых для "защиты и обороны государства". То есть, россияне просто отжали их, причем самое интересное – сделали это даже у семей оккупантов.

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