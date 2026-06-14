Россия обстреляла художественный музей в Харькове, вспыхнул пожар: все подробности. Фото и видео

В воскресенье, 14 июня, Россия вновь обстреляла Харьков. Под обстрелом, в частности, оказался объект культурного и исторического наследия – здание художественного музея.

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Об этом сообщили в ГСЧС. По предварительным данным, пострадали 6 человек, из них один ребенок. К эвакуации музейных экспонатов присоединились спасатели, коммунальщики, руководство города, волонтеры и неравнодушные харьковчане.

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"Сегодня днем в результате атаки БПЛА в Харькове загорелось здание художественного музея. Огонь охватил более 1200 кв. м. К ликвидации пожара под угрозой повторных обстрелов привлечены подразделения ГСЧС, а также все экстренные и коммунальные службы города", – говорится в сообщении спасателей.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что пожарные ликвидируют последствия попадания вражеского дрона в культурное учреждение в Киевском районе Харькова. На месте "попадания" дежурят бригады скорой медицинской помощи.

"Очередной акт российского террора. В воскресный вечер российские войска нанесли удар БПЛА по зданию Харьковского художественного музея, который является памятником архитектуры местного значения", – сообщил чиновник.

Он также рассказал, что среди пострадавших в результате атаки РФ – одномесячная девочка и четыре женщины 34, 22, 62 и 28 лет.

По словам городского головы Игоря Терехова, специалисты КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" устраняют последствия вечерней вражеской атаки, в результате которой был поврежден художественный музей. Здание музея, построенное по проекту архитектора Алексея Бекетова, является одним из выдающихся исторических сооружений города.

"Это ценности, которые мы должны сохранить. Существует угроза, что некоторые экспонаты могут сгореть или при тушении пожара их может просто затопить. Поэтому пришлось их эвакуировать", – отметил мэр.

По словам Терехова, в результате удара по Киевскому району есть пять пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в очередной раз нанесли массированные удары по городу Путивль в Сумской области. В результате атаки в жилом секторе вспыхнули пожары.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает целенаправленно атаковать железнодорожную инфраструктуру в Украине. Очередной такой удар захватчики нанесли в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, прошлой ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

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