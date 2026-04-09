Россия обстреляла Золочев на Харьковщине: пострадали женщины и дети. Фото

В четверг, 9 апреля, российская армия обстреляла Золочев Харьковской области с применением реактивной системы залпового огня. В результате атаки пять человек получили ранения, среди пострадавших трое несовершеннолетних детей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области. Одну женщину безотлагательно госпитализировали.

Последствия обстрела

По сообщению правоохранителей, атака произошла в полдень, в результате чего на месте загорелся пожар. Были повреждены восемь жилых домов, хозяйственные постройки и гараж.

Ранения получили женщины 68 и 72 лет, а также дети, в частности 14-летняя девочка и двое мальчиков, 13 и 16 лет. Пострадавшую 68-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение, другие получили незначительные телесные повреждения. Врачи оказали медпомощь на месте.

Полицейские открыли производство по статье 438 УКУ "Военные преступления".

Обстрел Украины 9 апреля

Российская армия в ночь на 9 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили 119 дронов-камикадзе типа Shahed, однако силами противовоздушной обороны было уничтожено 99 БПЛА.

Враг атаковал Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области. Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение уничтоженных целей на четырех локациях.

Напомним, оккупанты за сутки 8 апреля несколько раз атаковали с воздуха Сумскую область. В частности, захватчики вечером дважды ударили дронами по Стецковской громаде, в результате чего была ранена женщина.

Как писал OBOZ.UA, армия России 7 апреля массированно атаковали южные регионы Украины, в результате чего погибли 9 гражданских и еще 49 получили ранения. По состоянию на 17:30 удары зафиксировали в нескольких областях, оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!