'Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова': Зеленский обратился к партнерам с призывом о поставках ПВО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров к ускорению поставок систем противовоздушной обороны, отметив критическую необходимость защиты украинской инфраструктуры от российских ракетных ударов. Он убежден, что Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова.

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Такое заявление президент сделал во время обращения к саммиту стран – участниц Joint Expeditionary Force. Зеленский напомнил, что в прошлую пятницу ночью Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Для атаки оккупанты использовали 94 ракеты и около 200 ударных дронов, пытаясь нанести максимальный ущерб на фоне зимних холодов.

Президент отметил, что Украина успешно отразила атаку, однако это лишь временная пауза.

"К счастью нам удалось защититься. Но мы знаем: это лишь пауза, и Россия попытается нанести новый удар, как только будет готова. Они всегда так делают. Именно поэтому нам нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора, а это означает наличие достаточного количества систем ПВО", – сказал он.

Президент напомнил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне партнеры пообещали поставки значительного количества систем ПВО в качестве компенсации за невозможность присоединения Украины к Альянсу на этом этапе. и дронов. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается еще в 12–15 системах ПВО для обеспечения полной защиты своей территории от российских ракет и дронов.

"Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И честно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12–15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов. Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров". Я конкретно обращаюсь сейчас в Соединенные Штаты и Европу", – сказал он.

Зеленский также отметил важность координации усилий свободного мира для достижения долговременного мира и остановки российской агрессии. Он подчеркнул, что Россия будет продолжать эскалацию своих угроз, пока это будет для нее возможно. Поэтому свободный мир должен действовать слаженно и укреплять форматы сотрудничества.

"Каждый новый месяц этой борьбы между Россией и свободным миром доказывает важность координации наших усилий. Нам всем нужно держаться вместе. Россия будет продолжать эскалацию своих угроз до тех пор, пока не сможет себе это позволить. Поэтому нам нужно больше совместной работы, больше скоординированных шагов и усилий. Мы должны укреплять все наши форматы сотрудничества, в том числе Объединенные экспедиционные силы", – сказал он.

Президент заявил, что Украина готова к большей интеграции и стремится стать членом JEF.

"Мы все понимаем, что следующий год может стать годом окончания этой войны. Мы должны сделать так, чтобы это произошло. Мы должны установить мир, который Путин больше не сможет нарушить, мир, который будет не просто паузой, а настоящим, продолжительным миром. Я уверен, что мы можем этого добиться. Главное – не бояться нашей общей силы", – подчеркнул он.

Глава государства также отметил важность новых санкций ЕС против России и решительность стран Балтийского и Северного морей в противодействии теневому танкерному флоту. Он отметил, что эти старые и опасные суда финансируют войну Путина и угрожают окружающей среде.

Зеленский привел пример недавнего затопления двух российских нефтяных танкеров вблизи Керченского пролива. Эти суда в возрасте почти 50 лет стали причиной очередной экологической катастрофы.

"Сейчас наше море сталкивается с очередной экологической катастрофой, вызванной Россией. В ваших морях функционируют гораздо более крупные и опасные российские танкеры. Этот флот должен быть остановлен. Это не только перестанет финансировать войну России, но и защитит природу. Я призываю вас принять еще более решительные меры для того, чтобы теневой танкерный флот и другие российские суда, в частности перевозящие оружие, больше не могли функционировать в европейских водах", – заявил он.

Кроме того, по словам президента, важным сигналом стало подтверждение участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России. Зеленский подчеркнул, что Путин не в состоянии самостоятельно продолжать войну, поэтому вовлекает в конфликт другие страны.

"Пхеньян также презирает человеческую жизнь, как и Москва, расплачиваясь людьми с Россией в обмен на товары и военные технологии. Это снова и снова возвращает нас к необходимости усиливать наше оборонное сотрудничество – в производстве всех типов вооружений, позволяющих вести войну на расстоянии. Мы должны защитить наших людей. Должны сделать все возможное, чтобы уничтожить способность России вести войну с максимальной дистанцией. Для этого нам нужно больше дронов, современной артиллерии и дальнобойных ракет. Я благодарю вас, друзья, за инвестиции в наше оборонное производство и за наращивание производства вооружений в ваших странах. Наши арсеналы должны соответствовать угрозам, с которыми мы сталкиваемся, и европейская промышленность вполне может достичь этого. Но мы должны расширить это сотрудничество и эти инвестиции. Мы также обсуждали ранее во время различных наших встреч подготовку нашей общей бригады – с участием стран Северной Европы и Балтии, а также Великобритании и Нидерландов. Я прошу вас претворить это в жизнь", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Россия намеренно ждала похолодания, чтобы нанести новый масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 декабря посетит Брюссель (Бельгия) для встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС. Главной темой станет поддержка Украины в войне с Россией.

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