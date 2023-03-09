Россия после массированной атаки может нанести еще точечные ракетные удары по Украине: в ОК 'Юг' предупредили об угрозах

Перед массированным ракетным обстрелом Украины государство-террорист Россия пыталось усыпить бдительность нашей противовоздушной обороны, заведя ракетоносители в пункты базирования. Однако сейчас в акватории Черного моря по-прежнему продолжают находится корабли с ракетами "Калибр".

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Такая тактика может свидетельствовать о том, что враг может нанести точечные ракетные удары. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты накануне массированной ракетной атаки завели все ракетоносители "Калибров" в пункты базирования. Однако перед самым обстрелом вместе с активностью тактической и стратегической авиации был зафиксирован вывод ракетоносителей в море.

Более того, сейчас Россия продолжает держать в акватории Черного моря два ракетоносителя. Это свидетельствует об угрозе точечных ракетных ударов.

"Сейчас в Черном море продолжают находится два ракетоносителя, которые снаряженные 16 ракетами типа "Калибр". Опасность не миновала, она остается. Нужно помнить, что не только массированная ракетная атака может быть угрозой. Может быть применены и точечные удары", – сказала Гуменюк.

Также в ВСУ подчеркнули, что страна-агрессор всячески пыталась отвлечь внимание противовоздушной обороны Украины. Для этого враг применять, в том числе, дроны-камикадзе иранского производства Shahed.

"Характерной особенностью этой ракетной атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать противовоздушную систему обороны "Шахедами". Потом были применены ракеты разного типа", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, во время массированной ракетной атаки по Украине в ночь на 9 марта государство-террорист Россия запустила шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что враг изменил тактику обстрелов.

Ранее сообщалось, что украинские защитники ночью 9 марта сбили 34 российские ракеты и четыре дрона-камикадзе иранского производства, которыми оккупанты атаковали ряд регионов. Всего враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования.

Во время массированной ракетной атаки в ночь на 9 марта во Львовской области ракета упала в жилой зоне. В результате действий россиян есть погибшие среди мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 05:50 и после 07:00 мощные взрывы прогремели в Киеве: с первым из них над местом удара в небо поднялся дым, а со вторым загорелись авто возле многоэтажки.

К слову, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередное военное преступление России, устроившей массированную дроновую и ракетную атаку по Украине ночью 9 марта. Он подчеркнул, что агрессор осуществил 81 пуск ракет разного базирования и запускал дроны-камикадзе, чтобы терроризировать мирных людей.

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