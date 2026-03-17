Россия постоянно мобилизует в месяц 40–45 тыс. человек: Зеленский привел расчеты и число потерь врага

Ежемесячно страна-агрессор Россия мобилизует в ряды оккупационного войска около 40–45 тысяч человек. Только для сдерживания дальнейшей агрессии, Украине приходится уничтожать примерно такое же количество оккупантов.

Такие цифры в интервью New York Post раскрыл президент Украины Владимир Зеленский. Он также рассказал, какие потери оккупантам нанесли украинские военные.

По словам президента, в течение последних трех месяцев ВСУ уничтожили 30 тысяч, 35 тысяч и 28 тысяч российских военных соответственно. В общем за этот период количество потерь оккупантов составляет почти 100 тысяч человек.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения общие потери российских сил уже составили 1 280 860 человек. Только за прошедшие сутки, 16 марта, украинские военные ликвидировали и ранили около 930 российских оккупантов.

Также бойцы ВСУ уничтожили 2 танка, 3 бронемашины и 20 артиллерийских систем. Общие потери врага сейчас составляют 11 783 танка, 24 218 бронированных машин и 38 477 артиллерийских систем.

Кроме того, с начала войны Россия потеряла 1 688 реактивных систем залпового огня и 1 333 системы ПВО.

Общие потери авиации врага выросли до 435 самолетов, 349 вертолетов и 183 144 БПЛА. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 4 468 крылатых ракет противника.

Также ВСУ уничтожили 33 российских корабля, 83 744 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 091 единицу специальной техники.

Чтобы компенсировать потери, российская оккупационная власть, в частности, фактически принуждает студентов в так называемой "ЛНР" подписывать контракты для участия в войне.

Особенно такие предложения поступают тем, кто пытается пересдать экзамены. Студентам прямо намекают на возможное отчисление из учебного заведения и предлагают альтернативу – пойти служить оператором беспилотников. Тем, кто согласится, обещают академический отпуск на период службы.

Кроме того, российский диктатор Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора до более 2,3 миллиона человек. Штатная численность военных и персонала выросла на 2 640 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.

