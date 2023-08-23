Россия пыталась подавить связь Starlink в Украине, но планы агрессора провалились – WP

Россия в Украине пыталась подавить связь Starlink, однако эти попытки оккупантов не имели успеха. Об этом сообщил командующий космическими силами Соединенных Штатов Америки, генерал Ченс Зальцман.

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По словам Зальцмана, сейчас космическая оборона США уязвима, поскольку большинство их разведывательных и коммуникационных ресурсов сосредоточено на ограниченном количестве спутников, которые легко могут быть атакованы. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

Зальцман также отметил, что Соединенные Штаты планируют решить эту проблему, создав на низкой орбите вокруг Земли сеть правительственных спутников для связи и других задач. Он сообщил, что уже в апреле были запущены первые 10 спутников, к концу текущего года запланировано еще 18 запусков, а в следующем — еще 160. В целом сеть может вырасти до 1000 спутников.

Генерал также отметил, что во время распространения низкоорбитальных спутников космические силы США будут следовать революционному опыту малых спутников, а именно созвездию спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска.

"Разветвленная сеть спутников является гораздо более сложной проблемой для нацеливания", – отметил Зальцман. – "На самом деле мы наблюдаем последствия этого в Украине посредством созвездия Starlink. Россияне пытаются его подавить, но безуспешно".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты получили технологию, позволяющую глушить Starlink на "нуле". Сейчас его испытывают и готовят к промышленному производству.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон одобрил соглашение о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг спутникового Интернет Starlink. Это позволит ведомству контролировать терминалы в Украине, чтобы устройства выполняли ключевые функции и миссии во время войны.