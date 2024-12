Россия разворачивает дополнительные силы на Курщине, войска КНДР несут потери: анализ ISW

Командование ВС РФ решило отправить новые силы в Курскую область, поскольку украинские контратаки там замедляют темпы их наступления. Тем временем прикомандированные к ним северокорейские войска и дальше несут потери.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Отмечается, что 25 и 26 декабря бои продолжались на главном украинском выступе, но подтвержденных наступлений в этом районе не было.

В частности, бои шли к юго-востоку от Коренево около Леонидово; к юго-востоку от Суджи вблизи Черкасской Конопельки; к югу от Суджи возле Гуево и Куриловки; в лесах Суджанского района.

Российские блогеры утверждали, что украинские силы контратаковали в Суджанском районе, в том числе возле Гуево и Леонидово. Один пропагандист 25 декабря жаловался, что украинские контратаки замедляют темпы российского наступления на Курщине.

Украинский офицер сообщил, что российское военное командование развертывает в Курской области лучше подготовленные и обеспеченные силы. Другой воин, замкомандира украинского батальона, тоже сказал, что враг улучшил свои усилия, увеличив численность личного состава и улучшив снабжение боеприпасами.

Сообщается, что ныне вблизи Кругленкого (юго-восточнее Коренево) действуют подразделения российской 98-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии. Также на Курщине задействованы подразделения 106-й дивизии ВДВ, включая ее 51-й полк, 83-я дивизия ВДВ, 810-я бригада морской пехоты, так называемая добровольческая бригада "Пятнашка" и чеченский спецназ "Ахмат".

Тем временем северокорейские солдаты, которых Россия бросила в боевые действия на Курщине, продолжают нести потери, в том числе в районе Новоивановки (к юго-востоку от Коренево). Главное управление военной разведки Минобороны Украины 26 декабря сообщило, силы КНДР там не имеют достаточного количества питьевой воды из-за проблем с логистикой. Также есть информация, что недавние украинские удары затронули ключевой узел связи северокорейских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил спецопераций ВСУ, вероятно, захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего в Курской области в составе армии РФ. Кроме наемника из КНДР, украинские воины взяли трофей – российский БТР, оснащенный противокумулятивной защитой.

