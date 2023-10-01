Россия сама не понимает, какие территории Украины захватила: в ISW указали на путаницу

Руководство государства-террориста России по-прежнему не понимает, какие территории Украины были захвачены. Это привело к путанице среди российского правительства и оккупационных чиновников спустя год после незаконной аннексии украинских территорий.

Заявления ряда российских оккупантов и украинофобов указывают на то, что Кремль не понимает, какие территории он захватил или собирается захватить. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российский диктатор Владимир Путин выступил с речью в день так называемого "воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ". Кремлевский убийца повторил шаблонную пропагандистскую фразу о "международной легитимности" незаконных референдумов об аннексии украинских территорий.

В свою очередь так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев опубликовал карту, на которой весь Крым, а также Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области обозначены как "территория России". Также херсонские гауляйтеры опубликовали другую карту, на которой показана "территория России", простирающаяся до нынешних линий фронта на четырех аннексированных территориях.

Видео дня

Кроме того, украинофоб Дмитрий Медведев выдал, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока "исконные российские территории не будут освобождены".

Аналитики отмечают, что заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных властей указывают на то, что Кремлю еще предстоит уточнить, какие территории он утверждает "российскими" или мечтает аннексировать.

Напомним, заместитель председателя Совбеза и бывший президент страны-агрессорки России Дмитрий Медведев размечтался о присоединении новых украинских территорий. Также он в очередной раз пригрозил уничтожением власти в Киеве.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин утвердил изменения к закону "О военном положении". Они предусматривают возможность депортации людей с территорий, где введен соответствующий статус, а также проведение выборов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!