Россия сделала ставку на затяжную войну: Маломуж объяснил, как Украина может сломать планы противника

Россия стремится к затяжной войне, чтобы истощить ресурсы Украины и Запада, делая ставку на усталость европейских стран и возможную смену президента США, который может прекратить поддержку войны. В России считают, что в такой ситуации Украина согласится на все условия, а российская армия сможет проводить наступательные операции в других регионах.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж. Однако, по его словам, Украина способна противодействовать этим намерениям врага из-за проведения альтернативных операций, таких как на Курщине. Такие действия дезориентируют врага, нарушают его оборону и заставляют маневрировать в условиях нехватки ресурсов.

Как отмечает Маломуж, Россия потеряет перспективу как в военном, так и экономическом плане, но не настолько, чтобы полностью потерять способность противостоять. В начале войны звучали прогнозы, что санкции Запада "поставят Россию на колени" и она не сможет продолжительно воевать. Однако оказалось, что у нее есть достаточные ресурсы и поддержка от третьих стран. Россия наладила сотрудничество со странами БРИКС, Ираном, Северной Кореей, Китаем, отчасти с Турцией и активизировала свой ВПК. Путин рассчитывает на затяжную войну, и, чтобы противодействовать этому, нужна эффективная стратегия.

"И мы начинаем ломать эту стратегию. Мы должны отказаться от стереотипа затяжной войны на долгие годы. Мы видим, что украинским Генштабом готовятся альтернативные операции типа Курской. Должны быть еще. А если Брянск? А если Белгород? А подготовить стратегическую операцию на оккупированных территориях, где враг не ожидает, где он не имеет укрепрайонов?

Это стратегические подходы, которые дезориентируют противника, разбалансируют его войска и оборону, он теряется, он не может маневрировать, у него недостаточно ресурсов… Вот здесь уже перспектива краха России в 2024-2025 годах становится реальной", – отметил эксперт.

Маломуж подчеркнул, что Россия сама по себе не распадется. Благодаря своим ресурсам она способна продолжать затяжную войну. Население будет жить в бедности, еще больше затягивать пояса, но война будет продолжаться. Даже без объявления мобилизации российская армия найдет новые ресурсы, а ВПК продолжит производить десятки новых танков, БТРов и будет получать ракеты от союзников, что позволит России вести длительную войну.

"А механизмы противодействия – решения, позволяющие дезориентировать противника, вывести его из равновесия, разбалансировать наступательную операцию за счет наших ударных форматов. И, конечно, решающий момент для 2024-2025 годов – подготовка стратегических операций по освобождению территорий Украины", – добавил эксперт.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что по условию продолжения войны страна-агрессор уже летом 2025 года ощутит значительное ухудшение экономической ситуации. По крайней мере, так считают в России, и поэтому хотят завершить войну "хотя бы условной победой" до конца 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина все еще ожидает разрешения от союзников наносить удары по военным целям в России. Но Киев уже передал Вашингтону соответствующий перечень объектов.

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