'Россия создает такие провокации в определенных целях': в Воздушных силах прокомментировали падение 'Шахеда' в Румынии

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат напомнил о запущенных ракетах страны-агрессора России по территории Польши и пролете ракет над Румынией. Он отметил, что такие случаи не являются случайностью, а Россия намеренно создает такие провокации.

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Об этом Игнат заявил в эфире телемарафона "Единые новости" 8 сентября. Пресс-секретарь отметил, что недавнее падение российских дронов-камикадзе в Румынии – это лишь один из примеров провокационных действий России на границах стран-членов НАТО.

"Не впервые противник провокативные действия совершает на границах государств, являющихся членами НАТО. Мы помним и польскую историю, и пролет небольшим кусочком территории Румынии крылатых ракет – это было, пожалуй, полгода назад, может и больше", – рассказал спикер Воздушных сил.

Он также указал на намеренную цель РФ, когда во время атаки на Одесщину российские беспилотники взорвались в Румынии.

"На этот раз мы видели взорвавшиеся на этой территории "Шахеды". Это еще раз показывает, что Россия создает такие провокации с определенной целью. На это уже была реакция дипломатического корпуса Украины, руководства государства и так далее", – сказал Игнат.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки РФ на Одесщину часть "шахедов" упала и сдетонировала на территории Румынии. Об этом заявили в МИДе Украины. Упавший в Румынии беспилотник атаковал Измаильский порт на реке Дунай.

Ранее президент Румынии Клаус Иоганнис отрицал падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявлял, что ни один беспилотник или какая-либо часть любого устройства не достигала Румынии.

Лишь на третий день после инцидента в Румынии впервые признали, что части российского дрона упали на их территории. Теперь в стране планируется ужесточить меры безопасности.

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