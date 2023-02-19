Россия спрятала свою авиацию под угрозой ударов ВСУ – разведка

Россия скрыла свою боевую авиацию на территории, которая находится вне досягаемости огня Вооруженных сил Украины. Речь идет о не менее чем 200 км от границы.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии изданию Kyiv Post. По данным ГУР, оккупанты могут применять военные самолеты прежде всего для поддержки своих наземных сил на Донбассе.

"Наступление РФ на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал представитель военной разведки.

Он добавил, что попытка агрессора захватить восточные регионы Украины терпит неудачу – с авиацией или без войска РФ не смогут реализовать план Путина.

"Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию, в частности", – рассказал Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР также уточнил, что Россия собрала около 450 самолетов и 300 вертолетов, в "безопасной" близости с Украиной, куда не достают РСЗО HIMARS.

А по данным аналитиков ISW, оккупанты уже увеличивают использование авиации в Украине, но вряд ли попытаются существенно усилить воздушные операции над украинской территорией.

Если же Россия устроит масштабную воздушную атаку, то большая часть ее самолетов будет уничтожена в первые минуты, полагает военный эксперт Владислав Селезнев.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия по состоянию на 19 февраля потеряла в Украине с начала масштабного вторжения 298 самолетов и 287 вертолетов.