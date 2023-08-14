Россия срочно усилила охрану Крымского моста: выгнали в море все, что у них есть

Крымский мост после недавних ударов работает, но неполноценно. Оккупанты срочно усилили охрану незаконно построенного объекта и теперь возле него круглосуточно дежурят не менее десяти российских военных судов.

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Об этом заявил официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что из-за страха россияне фактически выгнали в море все, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России.

"Они настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все, что у них есть, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России", – заявил официальный представитель ВМС ВСУ.

По словам Плетенчука, Россия сейчас для дежурства на мосту отправляет не менее десяти единиц пограничных кораблей и катеров.

"Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не меньше 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле – семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", – сказал он.

Представитель ВМС также рассказал, в каком состоянии Крымский мост после ударов. По его словам, автомобильная часть сооружения из-за повреждений сейчас работает только в реверсном режиме. Железнодорожная часть моста работает в более или менее штатном режиме.

"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", – добавил Плетенчук.

Заметим, что удары по оккупированному Крыму происходят регулярно. Власти РФ обвиняют в них ВСУ или называют взрывы учениями. Украина официально подтверждает свою причастность только к некоторым атакам, отмечая, что они проходят исключительно по военным целям захватчиков на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В последний раз взрывы в районе Крымского моста раздавались 12 августа. Тогда Россия заявила об уничтожении двух ракет "без повреждений". В то же время движение через мост было перекрыто, а кафиры в дальнейшем пустили дым, чтобы скрыть его от "ракет киевского режима".

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских окупантов и поможет спасти жизнь украинцев.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что инциденты со взрывами на Крымском мосту будут продолжаться. Так будет до тех пор, пока переправа не будет демонтирована, а Украина не будет освобождена от войск РФ.

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