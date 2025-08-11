Россия стягивает дополнительные силы и технику на Запорожье: в Силах обороны рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска продолжают стягивать подкрепления на Запорожское направление. Враг сосредотачивает свои усилия в районах Орехова и Гуляйполя.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, разведка фиксирует переброску не только личного состава, но и штатной техники воздушно-десантных войск РФ.

"По данным разведки, противник перебрасывает еще определенные силы и средства Ореховское и Гуляйпольское направления", – проинформировал спикер.

Что известно

По данным Института изучения войны, 10 августа российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, однако продвижения не имели.

Территория между Степногорском и Каменским остается спорной, так называемой "серой зоной".

Враг также атаковал в районах Новоандреевки, Каменского, Степногорска и Новоданиловки 9-10 августа. В ответ украинские силы проводят контратаки в районах Каменского и Плавней, что к западу от Орехова.

Ситуация остается напряженной, украинские защитники удерживают позиции и дают достойный отпор врагу.

Что предшествовало:

Как известно, оккупационные войска России активизировали наступательные действия на юге Украины, в частности на Запорожском направлении. Однако, как говорит командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Игорь Бурдейный, нет разницы, кого их командование бросает в атаки – элитные десантники или обычные пехотинцы – на поле боя они все равно становятся "мясом". Враг несет потери благодаря слаженным действиям ВСУ.

Он говорит, что захватчики пытаются продвигаться малыми группами по пять-семь пехотинцев. Задача воинов ВСУ: вовремя их обнаружить и остановить, нанеся потери и заставив изменить свои планы по продвижению.

Еще в июне во временно оккупированном Мариуполе заметили большую переброску военной техники захватчиков. Тогда предполагали, что враг может готовиться к усиленному наступлению на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя и Орехова.

По состоянию на август, артиллерия и штурмовые действия врага сосредоточены в районе Гуляйполя. В частности, возле населенного пункта Белогорье, а также на Ореховском направлении.

В то же время в селе Каменское Запорожской области продолжаются боевые столкновения между украинскими защитниками и оккупантами. Вблизи населенного пункта враг проводит перегруппировку сил и средств. Но несмотря на заявления россиян о полном захвате села, в нем присутствуют подразделения ВСУ.

