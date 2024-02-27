Россия стягивает свои резервы на Харьковское направление, основной целью врага является захват Купянска – ОСГВ 'Хортица'

Сейчас основная цель российских оккупантов – захват Купянска. Для этого вражеская армия стягивает на Харьковское направление резервы: тяжелую технику и личный состав.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш. По его словам, ситуация остается сложной. Россияне укрепляют линию границы вблизи Купянска и усиливают резервы подразделениями Росгвардии.

В то же время украинские военные активно применяют FPV-дроны, которыми уничтожают до 60% техники противника во время наступлений, подчеркнул спикер. Также он добавил, что наши бойцы заняли мощные укрепления, построили линию обороны на Лимано-Купянском направлении вблизи Купянска и оборудовали много инженерных сооружений.

Ранее ситуацию на Купянском направлении прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты там оказывают сильное давление и, чтобы Силы обороны могли перейти к контрнаступательным действиям, нужно больше артиллерийских снарядов.

Глава государства пояснил, что сейчас соотношение количество артиллерийских выстрелов, произведенных Силами обороны Украины и оккупационной армией Российской Федерации, примерно 1 к 6,6 (ближе к 7). В конце прошлого года и начале 2024-го это соотношение было еще выше: где-то 1 к 12.

"Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5 или 3. Тогда мы сможем оттеснить россиян", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее ВСУ проредили ряды российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении. В частности, наши защитники уничтожили более ста единиц вражеской техники.

– 19 февраля оккупанты сбросили авиабомбы на жилые дома в населенном пункте Ольховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница – ее вытащили из-под завалов дома.

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