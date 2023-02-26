Россия убрала с Черного моря ракетоносители: в ОК 'Юг' назвали причину

По состоянию на утро 26 февраля российская оккупационная армия убрала все ракетоносители из акватории Черного моря. Такие действия врага могут быть связаны, в том числе, с тем, что РФ пытается убрать свой флот из зоны поражения украинского дальнобойного оружия.

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В то же время в ВСУ предупредили, что оккупанты в любой момент могут вновь вывести на боевое дежурство носители "Калибров". Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

По ее словам, в последнее время российские войска отодвигают свой флот к восточному побережью временно оккупированного Крыма. Гуменюк связывает это с тем, что захватчики пытаются избежать зоны поражения дальнобойного оружия украинской армии.

"Они также ущемляются к восточному побережью Крыма. Они все дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега, потому что осознают, что дальнобойное оружие все ближе и ближе. Держась на таком расстоянии, они все же время от времени выводят ракетоносители", – сказала Гуменюк.

Однако несмотря на то, что ракетоносителей в море пока нет, угроза нанесения ударов остается высокой. Корабли с ракетами "Калибр" могут возобновить свое присутствие в море всего в течение нескольких часов.

"Если еще вчера во время воздушных тревог, которые звучали по всей территории Украины, фигурировал ракетоноситель и фрегат на боевом дежурстве, то к вечеру они его завели. Сейчас в корабельном группировке, которая составляет 7 единиц, ракетоносителей нет. Но помним, что им достаточно нескольких часов и ракетоноситель возобновит свое присутствие", – отметили в ОК "Юг".

Также Гуменюк подчеркнула, что враг, вероятно, использует тактику присыпания бдительности. Они пытаются таким образом выматывать психику населения Украины постоянной активностью авиации, а потом внезапно нанести ракетный удар.

Напомним, по состоянию на 25 февраля Россия держала в Черном море 9 кораблей. Среди них был один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом в 8 ракет.

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что российские войска активизировали разведку с помощью беспилотников, а вечером 24 февраля в акваторию Черного моря оккупанты вывели корабль с "Калибрами" на борту. Это может быть началом дальнейшего наращивания ракетоносителей в море и подготовкой к предстоящим ударам по Украине.

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