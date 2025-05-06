Россия ударила баллистикой по пригороду Сум: погиб человек, пострадали шестеро детей. Фото

Вечером 6 мая российские оккупанты атаковали пригород Сум, ударив баллистической ракетой по гражданским объектам. В результате обстрела погиб один ребенок, еще семеро пострадали.

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Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров. По его словам, большинство травмированных - дети, а один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

"Россияне атаковали пригород Сум около 17:30. Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Последствия атаки россиян уточняются", - написал он.

Впоследствии Григоров добавил, что стало известно о гибели одного ребенка, и выразил соболезнования родителям.

"Шесть человек ранены. Большинство травмированных - дети. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.

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