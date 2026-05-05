Россия ударила по Харьковщине: есть погибший и пострадавшие

Алексей Лютиков
В ночь на 5 мая российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Харькову и области. Вследствие вражеской атаки погиб сотрудник промышленного предприятия.

Ранения получили охранник предприятия и сотрудник ГСЧС. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Российский террор Харьковщины

По информации правоохранителей, ночью вооруженные силы России совершили ракетные удары по Харькову и Изюмскому району. В Основянском районе Харькова в результате атаки повреждено складское помещение и транспортное средство. В этом эпизоде обошлось без пострадавших.

Однако человеческие жертвы есть в Изюмском районе. Там зафиксировано попадание по территории промышленного предприятия. В результате атаки погиб работник, еще двое людей – сотрудник ГСЧС и охранник предприятия получили ранения, они госпитализированы. Кроме того, повреждены жилые дома.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Россияне атаковали ракетами, бомбами и дронами

В областной военной администрации уточнили, что целью атаки стало предприятие в селе Андреевка Изюмского района.

Изюмская районная военная администрация проинформировала, что в поселке Андреевка в результате ракетной атаки зафиксировано повреждение административного здания нефункционирующего предприятия, частных домов и автомобиля. Также местные чиновники уточнили, что пострадавшие получили осколочные ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По информации ОВА, за сутки враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 6 ракет; две авиабомбы, 17 БПЛА типа "Герань-2", один "Ланцет", 9 БПЛА типа "Молния", три FPV-дрона и еще 27 беспилотников, тип которых пока устанавливается.

Напомним, ночью 5 мая российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область ракетами и дронами. Вследствие вражеского обстрела погибли четыре человека.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 5 мая российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Харькову. Вследствие обстрела пострадали мирные жители. Захватчики ударили по областному центру баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

