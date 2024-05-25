'Россия воюет против всего, что дает жизнь!' Зеленский показал разрушенную армией Путина типографию в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский показал развалины уничтоженной российской ракетой типографии "Фактор Печать" в Харькове. В День работников издательств, полиграфии и книгораспространения он поблагодарил всех, кто, несмотря ни на что, продолжает создавать и распространять украинскую книгу.

Снимки украинский лидер опубликовал в своем Telegram. Он констатировал, что целями государства-террориста все, что дает жизнь государству и народу: культура, развитие, история и человеческие ценности.

По словам президента, типография в Харькове и десятки тысяч уничтоженных книг – это лишь один из примеров жестоких и бесчеловечных действий врага.

"Убитые люди, сожженные школьные учебники – вот реальные цели, которые Россия выбирает для ракетных ударов. И только соответствующее оружие, соответствующая защита для всех наших городов, всех наших людей могут остановить его", – убежден Зеленский.

Напомним, Зеленский посетил уничтоженную Россией типографию в Харькове 24 мая. Террористы нанесли по ней ракетный удар днем ранее, 23 мая. В результате атаки погибли семь человек, 21 человек получил ранения, также уничтожено 50 тысяч книг.

Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным, добавил Зеленский и заверил, что Киев шаг за шагом делает "так, чтобы российское государство ощущало последствия и цену своего зла".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский заявил, что ракетный удар по Харькову возможен, потому что Украину ограничили в защите. В частности, есть дефицит систем ПВО, которые действительно есть у мира.

– В Харьковской ОВА сообщили, что в области почти не осталось безопасных мест, тревоги здесь длятся по 16 часов. По близости с российской границей регион находится под постоянным риском вражеских атак.

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