'Россия выбрала цели в Киеве лишь как повод': в Минобороны уточнили, на что делал вставку враг во время удара по столице

Армия России выбирала цели для комбинированной атаки в ночь на 24 мая лишь как повод для удара по Киеву. Во вражеских РВСН сделали ставку на большое количество пусков для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. По его словам, часть ущерба нанесли ракеты, которые не смогла перехватить украинская система ПВО.

Он подчеркнул, что одна из целей, которой был в частности, завод "Артем" уже давно не представляет никакой ценности, потому что предприятие и раньше подвергалось сильным бомбардировкам.

"Россия выбрала цели в Киеве лишь как повод для удара по городу. Например, завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами уже давно разнесли все, что можно было, или территория командования сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах Киева", – сказал Бескрестнов.

Он добавил, что на этот раз не было попыток управлять дронами Shahed-136 с территории Беларуси, потому что весь удар спроямовувася на Киев. Также, по его словам, в атаке использовались новые российские БПЛА.

"Реактивные "Шахеды" в небольшом количестве пытались атаковать Киев с севера, при этом применялись как "Герань-3", так и "Герань-4", – сказал он.

Что известно об атаке

В ночь на воскресенье, 24 мая армия России осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

По данным Воздушных сил ВСУ, зенитчикам удалось обезвредить 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатые и 11 баллистических ракет. В то же время применение межконтинентальной ракеты "Орешник" подтвердил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года. Также в Черкассах дрон оккупантов ударил по многоэтажке. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них есть дети. Горели квартиры на нескольких этажах дома.

