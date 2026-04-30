Россия за ночь выпустила против Украины более 200 дронов и била баллистикой: Зеленский рассказал о последствиях и призвал к давлению на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях российских атак по территории нашей страны. За эту ночь, по его словам, Россия запускала более 200 дронов-камикадзе и баллистические ракеты.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Он в очередной раз призвал к санкционному давлению на Москву.

"Сейчас в больницах в Днепре находятся семь человек после российского удара по городу. Пятеро госпитализированы в Одессе, и двое из них в тяжелом состоянии. Был ранен человек в Харьковской области. Десятки людей пострадали от российских ударов сегодня. Всем оказывается необходимая помощь", – пишет президент.

По его словам, с утра российская армия снова запустила еще около тридцати ударных дронов. В Николаевской области дроны атаковали объекты энергосети, в Одессе попали по жилым домам, в Днепре уничтожили автобус, повредили жилой дом, магазин и легковые машины. Также ряд ударов пришелся на Запорожье.

"Важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день, и безопасность нужна каждый день. Надо России завершать эту свою войну, и это обеспечивает только давление на нее. Давление не должно снижаться, и санкции должны работать", – заявил глава государства.

Что известно об ударах по Украине 30 апреля

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Напомним, российская оккупационная армия нанесла удары по Кривому Рогу. В результате обстрела в районном центре погиб мужчина. Также среди мирных жителей есть пострадавшие.

российские военные нанесли удары КАБами и беспилотниками по Сумской области. Под атакой оказалась Ямпольская община. В результате террористических действий РФ пострадали четыре человека.

