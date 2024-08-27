Россия запустила по Украине 'Кинжалы' и подняла в небо группу истребителей Ту-95МС: первые подробности

Страна-агрессор Россия утром во вторник, 27 августа, подняла в небо несколько бортов МиГ-31К и запустила по Украине сверхзвуковые ракеты Х-47м2 "Кинжал". Кроме того, на территории РФ взлетели несколько бомбардировщиков Ту-95МС, которые следовали на пусковые рубежи.

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Об этом сообщили по официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Около 3:30 ракетная опасность из-за МиГ-31К была объявлена по всей Украине.

Мониторинговые каналы писали, что в небе было три истребителя и все они запустили ракеты. Взрывы было слышно в Ривненской области, на Сумщине, а также в Староконстантинове Хмельницкой области.

Также Воздушными силами зафиксирован взлет нескольких истребителей Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 4.30.

В это время также продолжалась атака "Шахедов" на Украину. По состоянию на 4:30 БПЛА были зафиксированы в направлении Киева, Миргорода, Прилук, Каменского, Изюма.

Напомним, что Россия утром 26 августа совершила комбинированную атаку по Украине, применив 236 средств нападения: дроны-камикадзе и разные типы ракет. После ночных взрывов из-за "шахедов" утром они раздавались во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: зафиксированы повреждения, есть жертвы, пострадавшие, а также аварийные отключения электроэнергии.

В общей сложности 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Защитники неба обезвредили рекордные 99 дронов-камикадзе, а также 102 ракеты воздушного, наземного и морского базирования.

Как сообщал OBOZ.UA, на массированный обстрел Украины 26 августа Российская Федерация потратила 1,2 – 1,3 миллиарда долларов. Эта сумма – рекорд за все время полномасштабной войны.

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