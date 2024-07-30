'Россиян очень интересовало, кто именно послал их корабль': пограничник-защитник острова Змеиный рассказал о пребывании в плену. Видео

Пограничник Сергей, который вместе с побратимами защищал остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения РФ, оказался в плену в Крыму уже 26 февраля. На допросах им включали запись с легендарной фразой, поскольку россиян очень интересовало, кто отправил российский корабль.

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Но украинские пограничники молчали. Об этом Сергей рассказал в видео, опубликованном Государственной пограничной службой.

В 3 утра 24 февраля авиация россиян атаковала остров Змеиный, уничтожив систему ПВО, а у острова патрулировали вражеские военные корабли. "Русский военный корабль" требовал сдаваться, но получил уже очень известный ответ. Пограничники попали в плен, а там на допросах им включали запись с легендарной фразой.

"На смартфоне включает запись и говорит, что кто послал русский корабль. Мы не знаем, кто это послал. Мы вам ничего не можем ответить, кто это сказал. Очень они там расхваливали этот крейсер, что он непотопляем, что он может 10 минут воевать со всем миром и устоит. Историю крейсера "Москва" вы все знаете, что с ним произошло. Они это преподнесли как, скажем так, маленькую поломку, но ни слова не было сказано, что его потопили", – рассказал пограничник.

Он добавил, что каждый переезд надеялся, что уезжает домой.

"Но, к сожалению, вышло так, что нас перевозили с места на место. По прибытию в Ерефию нам сразу сказали, что здесь Женевская конвенция не работает. Это было 30 мая. Зашел начальник колонии, сказал, что сегодня будет большой обмен. Зашли сотрудники спецназа, зашли ФСИНу, всех подняли с кроватей и сказали построиться. Нас подняли, повели в помещение, дали военную форму, она была слишком старая, очень грязная", – рассказал Сергей.

Этот день мужчина называет "Вторым днем рождения", потому что понял, что на этот раз будет уезжать на Родину.

"Это наша военная форма, наших военнослужащих. Вот, раздели нас все, что было их, мы их все отдали и переоделись в нашу форму. После этого нас поставили на колени, лицом книзу, начали заводить в автозаки. Вот тогда, скажем так, я и понял, что я уезжаю домой все-таки. Это, вероятно, второй день рождения, пожалуй, это самый счастливый день в моей жизни", – отметил пограничник.

Напомним, что ко второй годовщине увольнения Змеиного СБУ показала уникальные кадры операции. Деокупация Змеиного разрушила планы агрессора лишить Украину статуса морского государства. Во время этой операции украинские воины проявили высокий уровень слаженности и мужества.

При этом еще в марте этого года начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что российские оккупационные войска не оставляют попыток вернуть под свой контроль остров Змеиный. Однако, по мнению главного разведчика, сделать это им не удастся.

В то же время Буданов неоднократно отмечал, что без возобновления контроля над островом Змеиный было бы невозможно ни одно судоходство из портов Украины, а в этом случае Украину ожидала бы экономическая катастрофа.