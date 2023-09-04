'Россияне начали парад ошибок': эксперт объяснил, что происходит на фронте, и оценил шансы ВСУ на новый прорыв

Российская оккупационная армия потеряла огромное количество резервных войск в попытке удержать первую линию обороны. В результате враг не достиг желаемого успеха, но зато потерял свои стратегические ресурсы.

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В частности, для сдерживания Сил обороны Украины на Запорожье россияне вынуждены перебрасывать резервы из других областей. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, оккупационная армия совершила ряд ошибок на поле боя. Огромные ресурсы захватчики тратили на то, чтобы затормозить наступающие силы ВСУ.

"Россияне уже давно начали парад ошибок на фронте. Они активно сжигали свои резервы второй линии, пытаясь удержать первую линию обороны, призванную лишь затормозить и истощить наступающие силы. По каким причинам они это делали – не совсем понятно, но это их дела. Таким образом они просто истощили свои стратегические ресурсы", – сказал Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что в северо-восточном секторе села Новопрокоповка свою боеспособность потеряли подразделения 210-го мотострелкового полка, удерживавшие там господствующие высоты. Кроме того, в районе села Ильченково подразделения 291-го МСП в связи с утратой боеспособности также были отведены. Примечательно, что возле этого населенного пункта находится последняя господствующая высота в этом районе, взятие которой дает огневой контроль над логистикой врага.

"Сейчас ресурсы второй линии обороны уже не могут сдержать СОУ, поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать свои войска в Запорожскую область с других плацдармов. Преимущественно это десантные войска, которые можно быстро переместить с одного участка на другой, пока не произошел прорыв. Но, кажется, такие шаги им не очень-то помогут. Россиянам уже очень тяжело удерживать вторую линию. На сегодняшний день прорыв Сил обороны Украины на Запорожском направлении вполне реален", – отметил Коваленко.

Также эксперт уверен, что после того, как будут освобождены Новопрокоповка, Ильченково, Сладкая Балка и Вербовое, у российских оккупационных войск все очень быстро развалится на этом направлении.

"Нас может ждать волна жестов доброй воли, ведь у россиян третья линия обороны – тыловая, без особой защиты. Я думаю, к концу сентября мы сможем выйти на Токмак, обойти его или войти в город, а уже в октябре направить свои усилия на освобождение Мелитополя", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, Силы обороны Украины добились прогресса в контрнаступлении на Запорожье, прорвав "линию Суровикина". Речь идет о линии обороны врага на юге, которую оккупанты создавали несколько месяцев, заявляя, что она почти неприступна.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия развернула элементы недавно созданной 25-й общевойсковой "резервной" армии, чтобы дать возможность частям, которые сейчас находятся в Луганской области, передислоцироваться на юг Украины. С помощью дополнительных сил оккупанты надеются сдержать украинское контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают планомерно вытеснять российских оккупантов на юге страны. Ежедневно защитники преодолевают метры заминированных укреплений врага, но в совокупности успехи ВСУ создадут большие проблемы для российских захватчиков.