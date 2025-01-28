'Россияне находят слабые места': Ступак указал на проблему на фронте и оценил возможность мирных переговоров

Ситуация на фронте остается сложной, потому что российские войска продолжают искать и использовать слабые места в украинской обороне. Враг давит с флангов, особенно в тех местах, где сопротивление оказывают немотивированные или необстрелянные военные.

Видео дня

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. На вопрос о возможности взять российские группировки в окружение, Ступак отметил, что есть серьезные трудности из-за нехватки боеспособных кадров.

"У нас людей не хватает. И там, где наши боеспособные подразделения сопротивляются, россияне давят с флангов и находят слабые места, где немотивированные люди, где русифицированные люди, необстрелянные, неготовые. К сожалению, это работает против нас. Следовательно, возможно, по количественному показателю люди есть, но это не приносит результата, если не хватает мотивации", – сказал он.

По прогнозам западных аналитиков о завершении войны к маю, Ступак выразил определенный скептицизм, хотя и не исключает такого сценария.

По его мнению, даже если переговоры начнутся в ближайшее время, они могут продолжаться несколько месяцев или полгода из-за разных позиций сторон.

"По-моему, это как-то очень быстро, но все может быть. Потому что Трамп настроен очень всерьез и будет вести серьезные разговоры. Поэтому, возможно, мы можем увидеть начало мирных переговоров. Остановка войны и переговоры, которые могут длиться два-три месяца, полгода, ведь позиции сторон разные..." – объяснил эксперт.

Стоит отметить, что подразделения Сил обороны Украины во время боев за последние сутки продвинулись в Торецке и вернули некоторые позиции. Но и оккупанты прошли вперед в некоторых секторах этого города, а также в районе Временного Яра и на Кураховском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно оккупационные войска РФ добились дальнейшего продвижения в Великой Новоселке. В ISW спрогнозировали действия врага после захвата поселка в контексте дальнейших наступательных операций весной и летом 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!