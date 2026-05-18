'Россияне не могли не знать, какое судно в море': Зеленский рассказал о последствиях новой атаки РФ на Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку российских оккупационных войск по Украине в ночь на 18 мая. Под массированными ударами находились Днепр, Одесса и ряд других регионов.

Видео дня

В частности, один из вражеских беспилотников атаковал судно, принадлежащее Китаю. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

По словам Зеленского, более шести часов ночью продолжалась российская атака по Днепру и области. В результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, в частности объектов энергетики и жилых сооружений.

Также удары дронами были нанесены по Одессе, где один из беспилотников попал в судно, принадлежащее Китаю и на котором находились именно граждане КНР.

"Россияне не могли не знать, какое судно в море. В общем были разрушения в восьми областях, и по состоянию на сейчас известно о десятках раненых по стране, среди них дети", – говорится в сообщении.

Президент сообщил, что во время последней атаки россияне применили 524 ударные дроны и 22 ракеты различных типов, в том числе баллистические и крылатые. В ряде приграничных и прифронтовых общин до сих пор продолжается воздушная тревога, в то же время там, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжают работать соответствующие службы.

Украинский лидер подчеркнул: Россия активно использует баллистические ракеты для ударов по гражданским объектам, что подчеркивает необходимость усиления противоракетной защиты в Европе и создания собственных антибаллистических систем.

"Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас. Эта неделя – работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной", – резюмировал он.

Дополняется...