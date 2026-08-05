Вечером 4 августа российские войска нанесли очередной террористический удар по Запорожью — под прицелом оказалась областная детская клиническая больница. В результате атаки было повреждено здание медицинского учреждения. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать, поскольку во время воздушной тревоги большинство детей и медицинского персонала находились в укрытии.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. В то же время "Суспильне" со ссылкой на слова очевидицы уточнило, что некоторые пациенты, которых нельзя было переносить, оставались в палатах.

Враг атаковал детскую больницу в Запорожье

Во вторник около 21:00 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для Запорожской области со стороны вражеских КАБ, ударных дронов и тактической авиации. А уже примерно через 15 минут в городе раздались взрывы.

По словам главы ОГА, удар пришелся по территории детской областной клинической больницы.

В результате обстрела в здании выбиты окна и поврежден фасад. Несмотря на разрушения, обошлось без погибших и раненых.

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Федоров отметил, что во время сигнала воздушной тревоги дети вместе с медицинскими работниками находились в укрытии, что позволило избежать жертв.

Часть маленьких пациентов не смогла спуститься в укрытие

В то же время, как сообщило "Суспільне" со ссылкой на очевидицу, не все пациенты смогли покинуть палаты во время атаки.

По ее словам, в больнице оставались дети, которых из-за состояния здоровья или особенностей лечения было невозможно перевезти в укрытие.

В частности, одна из матерей рассказала журналистам, что ее сын, проходящий лечение после ранения в результате российского удара управляемой авиабомбой по Запорожью 28 июня, не смог спуститься в укрытие из-за наложенного гипса. Также, по ее словам, еще один мальчик после операции находился в палате. Женщина была рядом с ними во время атаки оккупантов.

"Слава Богу, мы целы. Но было очень страшно. Был сильный звук и звон в ушах, и не понимаешь, что происходит... Страх за детей", – сдерживая слезы, рассказала женщина.

"Суспильне" отмечает, что большинство маленьких пациентов и медицинского персонала все же находились в укрытии во время российской атаки.

Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре

Удар по детской больнице стал очередной атакой российских войск по гражданской инфраструктуре Запорожской области.

В настоящее время соответствующие службы продолжают обследование поврежденного медицинского учреждения и документируют последствия обстрела. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, за сутки оккупанты совершили 912 атак по Запорожью и области. Российские войскананесли 24 авиаудара, задействовали 607 беспилотников различных типов, большинство из которых — FPV-дроны. Также оккупанты осуществили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня и 257 артиллерийских ударов. В результате атак зафиксировано 283 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

По предварительным данным, погиб один человек, еще 16 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

4 июля российские войска нанесли несколько ударов по Запорожью. Среди раненых – 10-летний ребенок.

Также в пригороде возник пожар на пшеничном поле общей площадью 2 га. На местах происшествий работали все экстренные службы города.

А уже вечером того же дня оккупанты атаковали Запорожье FPV-дронами, нанеся удар по отделению №7 "Новой почты". Компания сообщила о гибели одного из своих сотрудников и пообещала поддержку его семье.

Накануне, вечером 3 июля, российские войска также массированно атаковали Запорожье. Люди получили ранения, среди пострадавших есть дети, десятки семей остались без крова.

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