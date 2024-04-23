Россияне обстреляли Херсон: погибла мирная жительница

Российские террористы обстреляли поселок Казацкое в Херсонской области. В результате обстрела погибла 82-летняя местная жительница.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, атака произошла в обед 23 апреля. Чиновник выразил соболезнования близким и родным погибшей.

Напомним, также в этот день оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку Донецкой области. В результате военного преступления ранения получили 5 человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

В момент обстрела они ехали по дороге легковым автомобилем. У пострадавших диагностированы многочисленные осколочные ранения.

Также Россия ударила ракетами по Полтавщине. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Кроме того, 23 апреля россияне нанесли удары по Днепропетровщине. В результате обстрела ранения получили мирные жители. Также на месте взрывов произошли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 апреля российские террористы совершили атаку на город Берислав с помощью беспилотников. В результате военного преступления пострадал 63-летний местный житель.

– В Воздушных силах сообщили, что в рамках воздушной атаки на Украину в ночь на 23 апреля россияне применили новую тактику. Они запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по несколько единиц с разной периодичностью, чтобы усложнить борьбу с ними.

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